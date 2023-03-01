الرئيس بارزاني ووفد من الحكومة البريطانية يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بمنتجع صلاح الدين القريب من أربيل، مع وفد من الحكومة البريطانية برئاسة اللورد أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية.



وخلال الاجتماع الذي حضره السفير البريطاني في العراق، مارك بريسون ريتشاردسون، والقنصل البريطاني في أربيل روزي كيف، أعرب اللورد أحمد عن تقديره لنضال وجهود الرئيس بارزاني، وثمن دور وتأثير الرئيس بارزاني في إستقرار الإقليم والعراق.

كما بحث الاجتماع الأوضاع السياسية في الاقليم ومستجدات العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وفي جانب آخر من الاجتماع ، تم تبادل الآراء حول الأوضاع في إقليم كوردستان والخلافات السياسية بين الأحزاب، وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة موضوعا آخر للاجتماع، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.