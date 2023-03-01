مسرور بارزاني يستقبل السفير الروسي لدى العراق ويبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات إزاء الوضع العام في العراق والمنطقة.

كذلك جرى في اللقاء، تسليط الضوء على حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة، بما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تم التأكيد على سيادة القانون وحماية أمن المواطنين.