النفط: 7 مليارات دولار ايرادات شباط

أعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية {سومو}، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (255) الفا و(610) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.081) مليار دولار.

وأشارت الاحصائية وفقا لوزارة النفط الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(140) الفا و (448) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 834) الفا و( 393 ) برميلا”.

وبين ان “معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) ملايين و(295) الف برميل في اليوم وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (76.75 ) دولاراً”.