فبراير 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وزارة الداخلية في كوردستان تشكل لجنة خاصة لمواجهة خطر الحوادث الطبيعية

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فى :أخبار عــامة
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وزارة الداخلية في كوردستان تشكل لجنة خاصة لمواجهة خطر الحوادث الطبيعية

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء،28 شباط تشكيل لجنة خاصة لتقييم المباني في إقليم كوردستان لمواجهة أي حوادث طبيعية قد تحدث.

وقال المقدم سركوت كاروش المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل في مؤتمر صحفي إن “وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد اجتمع مع فريق انقاذ المتضررين في تركيا المكون من وزارات مختلفة منها وزارتي الصحة والداخلية وقدم الشكر لهم، فيما طالب بتقييم سلامة جميع الأبنية العامة والتجارية والخاصة في إقليم كوردستان من خطر الزلازل”.

وأضاف كاروش “قمنا بتشكيل لجنة خاصة بتقييم ومتابعة طرق السلامة برئاسة وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات الأخرى في الإقليم والتحضر لأي حوادث طبيعية قد تحدث مثل الزلازل والفيضانات”.

وكانت وزارات الإقليم المعنية شكلت لجان منفردة لتقييم سلامة الأبنية في الإقليم بعد موجة من الزلازل الأخيرة ضربت تركيا وسوريا، فيما سلط هذه الظاهرة الطبيعية الضوء على طبيعة المباني الموجودة في هذين البلدين وكذلك في المناطق القريبة منها في إقليم كوردستان العراق نتيجة التخوف من حدوث ظواهر طبيعية مستقبلا والاستعداد لها عبر تقييم مبدأي للأزمات.

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