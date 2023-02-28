إدارة زاخو المستقلة.. وضع حجر الأساس لمشروع سيخدم القطاع الزراعي

في إطار الجهود التي تبذل لخدمة القطاع الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين في المنطقة ، تم في إدارة زاخو المستقلة ضمن حدود محافظة دهوك ، تم اليوم الخميس وضع حجر الأساس لمشروع بناء بركة مائية.

گوهدار شيخو مسؤول إدارة زاخو المستقلة ، الذي وضع حجر الأساس لمشروع البركة المائية زيوك سندي ، قال لـ(باسنيوز) ان المشروع سيخدم عدداً كبيراً من المزارعين والفلاحين ، والقطاع الزراعي في المنطقة بشكل عام.

مضيفاً ، ان تكلفة المشروع تبلغ اكثر من 454 مليون دينار.

هذا وكانت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، ، أعلنت في الـ 20 من الشهر الجاري، ان اعمال البناء في سد خنس ثاني أكبر سد في محافظة دهوك قد انتهت ، وسيتم البدء بالتشغيل التجريبي للسد قريباً.

وأوضحت الدائرة ، ان القدرة التخزينية للسد تبلغ 7 ملاين متر مكعب ، وبلغت تكلفة بناءه 9 مليارات و218 مليون دينار.