فبراير 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اعتقال عشرات المتسوّلين في حملة واسعة بأربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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اعتقال عشرات المتسوّلين في حملة واسعة بأربيل
الحملة أُطلقت بعدما أصبحت الظاهرة مصدر إزعاج للمواطنين

أعلن قسم شرطة الانضباط في أربيل اليوم الثلاثاء اعتقال عشرات المتسوّلين في حملة واسعة شملت الأماكن العامة من عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت مديرية شرطة أربيل في بيان إن قسم الانضباط التابع لها اعتقل 70 متسوّلاً خلال أسبوع في حملة واسعة شملت المطاعم والإشارات المرورية والأماكن العامة.

وأضاف أن تلك الحملة أُطلقت بعدما أصبحت الظاهرة مصدر إزعاج للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن جميع المتسوّلين أُحيلوا إلى قاضي التحقيق بموجب قانون العقوبات.

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