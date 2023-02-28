فبراير 28, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الهجرة: توزيع أكثر من (800) ألف لتر من النفط الأبيض للنازحين بكردستان

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فى :أخبار عــامة
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الهجرة: توزيع أكثر من (800) ألف لتر من النفط الأبيض للنازحين بكردستان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أكثر من (800) ألف لتراً من مادة النفط الأبيض للنازحين في اقليم كردستان.

وذكرت الهجرة في بيان أنه “بتوجيه الوزيرة إيفان فائق جابرو، وزعت كوادر فروع الوزارة في محافظات دهوك والسليمانية وأربيل (822,730) لتراً من مادة النفط الأبيض بين الأسر النازحة التي تسكن مخيمات النزوح في محافظات أقليم كردستان، بواقع (100) لتراً للأسرة الواحدة”.

وبينت الوزيرة، أن” كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (781,600) لتراً من النفط بين الأسر النازحة في مخيمات خانكي وقاديا و باجد كندالا1 وكبرتو1، كما وزع فرع الوزارة في السليمانية (11,360) لتراً من النفط بين الاسر النازحة في مخيمي قرتو وتازة دي، أضافة إلى توزيع (40) ألف لتر من النفط بين الاسر النازحة الساكنة في مخيم ديبكة بأربيل”.

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