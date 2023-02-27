فبراير 27, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

غوتيريش يزور بغداد وكوردستان نهاية الاسبوع الحالي

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فى :أخبار عــامة
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غوتيريش يزور بغداد وكوردستان نهاية الاسبوع الحالي

من المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى العاصمة العراقية بغداد، نهاية الاسبوع الحالي، وفق ما ذكره مصدر حكومي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن غوتيريش سيصل يوم الأربعاء المقبل الى العاصمة العراقية بغداد، وسيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وعدد من القيادات السياسية.

وبين المصدر، أن الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه يوم الخميس المقبل من بغداد الى إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين والقيادات الكوردية في أربيل.

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