العراق يعلن إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار عن تصدير النفط الخام في شهر

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليون و(245) الفاً و(95) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليار و(663) مليونا و(788) الف دولار.

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليون و(460) الفاً و(50) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(475) الفاً و(516) برميلا.

وذكر الوزارة، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (75.695) دولاراً، وإن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.