المحكمة الاتحادية العليا ترسّخ مبدأ “حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء البلاد”

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين ، عن اصدارها حكماً يرسخ مبدأ “حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء العراق”.

وذكرت المحكمة في بيان، أنها “اصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، حيث وجدت المحكمة أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية”، مبينة أن “ذلك جاء بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع”.

وأضافت، أن “القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك من دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين”، لافتة إلى أن “ذلك يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري”.