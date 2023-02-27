حسين سلامي : الحرس الثوري الایراني مستعد لتدريب القوات المسلحة العراقية

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الاثنين،27 شباط إن الحرس الثوري مستعد لتقديم المساعدة الاستشارية في مختلف المجالات بما في ذلك تدريب القوات المسلحة العراقية.

وأضاف سلامي خلال لقاءه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، على هامش زيارته الى طهران: نعتبر العراق بانه ذو أهمية فريدة في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي، وأن إيران والعراق حقيقة واحدة ولا مسافة تفصل بينهما.

وبشأن تطورات العقد الماضي، قال قائد الحرس الثوري، إنه ليس من المبرر والمقبول للأمة الإسلامية، وخاصة للشعب الايراني الذي يمتلك الكثير من القواسم المشتركة مع الشعب العراقي إن تبدي الدول الأجنبية والقوى الخارجية شهية كبيرة وتعطشًا للتواجد السياسي والأمني والسيطرة على النظام الأمني للعراق والسعي لتقسيمه.

وأردف أن الجيران المستقرون والآمنون والأقوياء مهمون للغاية بالنسبة لإيران، مؤكدا: إننا نسعى من اجل عراق قوي، في حين يسعى الاميركيون والصهاينة للهيمنة على المنطقة وزعزعة الأمن في العراق وإيران.

وتابع سلامي، أن تواجد القوات الامريكية في البلد يعني انعدام الامن فيه، مضيفا: الشعب المظلوم هو من يدفع الثمن الباهظ لأطماع الاميركيين، وان منطق إيران الإسلامية لطرد الأميركيين من المنطقة مبني على هذا الأساس.

المصدر : تسنيم