‹بارزاني الخيرية›: سنبقى في شمال وغربي كوردستان طالما كان الناس بحاجة إلينا

أكد موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن فرق مؤسسة بارزاني الخيرية ما زالت تقدم مساعدات وخدمات لضحايا الزلزال في شمال وغربي كوردستان، وستبقى طالما كان الناس بحاجة لمساعداتها.

وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية: «طلبت معظم المؤسسات التركية أن تبقى مؤسسة بارزاني الخيرية لمساعدة ضحايا الزلزال، لذلك سنبقى هناك طالما كان الناس هناك بحاجة إلينا، ولا تزال فرق مؤسسة بارزاني الخيرية في ديار بكر ومرعش وأديامان وأورفا، وخاصة في عنتاب (ديلوك)، ووفق توجيهات الرئيس بارزاني، سنساعد المتضررين هناك كما نفعل من أجل شعبنا هنا».

وأضاف موسى أحمد: «في غربي كوردستان، نحاول الترخيص لمؤسسة بارزاني الخيرية للعمل هناك، وحتى عندما زار القنصل التركي العام مؤسسة بارزاني الخيرية، طلبنا منه ومن وزارة الخارجية التركية منح الترخيص لمؤسسة بارزاني الخيرية لتقديم المساعدة والعون لضحايا الزلزال في غربي كوردستان».

قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية: «لقد اتصل بنا الأشخاص والمستثمرون والمنظمات الدولية، ليس فقط من إقليم كوردستان، ولكن أيضاً من أوروبا وجميع أجزاء كوردستان الأخرى لتقديم مساعداتهم إلى المحتاجين، لأن مؤسسة بارزاني الخيرية بأعمالها جعلت الناس ينظرون إليها كجسر لإيصال هذه المساعدات».