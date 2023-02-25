فبراير 25, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل.. اعتقال 6 متهمين بتعاطي المخدرات والسرقة

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. اعتقال 6 متهمين بتعاطي المخدرات والسرقة

أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم السبت، اعتقال ستة اشخاص بتهمة تعاطي المخدرات والسرقة.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على ستة اشخاص في ناحية (كورگوسك) بتهمة تعاطي المخدرات والسرقة “.

واضاف البيان انه ” تبين بعد التحقيق ان المتهمين كانوا يتعاطون المخدرات في الليل وبعد ذلك يقومون بعمليات السرقة”، مشيراً الى انهم “اعترفوا بسرقة اربعة منازل وثلاثة محلات تجارية”.

واكدت الشرطة “تسليم المتهمين للمحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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