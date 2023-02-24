بكلفة 9 مليارات دينار ..

تجهيز مديريات الدفاع المدني في إقليم كوردستان بـ 20 سيارة متطورة

جهزت حكومة إقليم كوردستان، مديريات الدفاع المدني بـ20 سيارة متطورة، بكلفة 9 مليارات دينار.

ومن بين تلك السيارات، ثمانُ سيارات مخصصة للإنقاذ والإغاثة والحوادث الطبيعية والطارئة، و12 سيارة خاصة بالإطفاء، مع تدريب 130 موظفاً وتأهليهم بأعلى المستويات على استخدام تلك السيارات.

وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية د. هيمن ميراني، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير الداخلية لطالما دأبا على دعم مساندة ودعم قوى الأمن الداخلي.

وأشار إلى أن السيارات التي جُهزت للمحافظات، تمثل «دعماً جيداً لقوى الدفاع المدني في إقليم كوردستان».

وقدم د. هيمن ميراني، شكره باسم وزير الداخلية لقوى الدفاع المدني في الإقليم «على ما أدّته من دور كبير ومهم بعد الزلزال الذي ضرب شمال كوردستان».