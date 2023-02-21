الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الهندية

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023 في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، وفداً من وزارة الخارجية الهندية ضمّ الدكتور أوصاف سعيد نائب وزير الخارجية الهندي وسفير الهند لدى العراق براشانت بيسي وقنصل الهند في أربيل سوبهاش شاندرا كين.

وأعرب الوفد الضيف عن تقديرهم لنضال الرئيس بارزاني والشعب الكوردستاني، مؤكداً رغبة بلادهم في تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والهند في مجالات عدّة ، منها التكنولوجيا والطب والمجالات العلمية والدراسات الأكاديمية والتدريب.

كما شددوا على ان إستقرار إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط له أهمية خاصة بالنسبة للهند.

وفي جزء آخر من اللقاء ، وصف الرئيس بارزاني علاقات الصداقة بين الشعبين الكوردستاني والهندي بأنها علاقات صداقة تاريخية وعريقة، مؤكداً دعمه لتوسيع وتطوير العلاقات بين الجانبين.

كما تم في محور آخر من الاجتماع بحث أوضاع المناطق المتضررة من الزلازل في تركيا وسوريا، ومناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.