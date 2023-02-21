رئيس إقليم كوردستان: تحية للاقلام التي تخدم اللغة الأم والذين يحمون تعدد اللغات والثقافات في كوردستان

اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط ، على حماية وتطوير اللغة الكوردية وكل اللغات واللهجات في كوردستان.

رئيس إقليم كوردستان ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر: ” في اليوم العالمي للغة الام نؤكد على حماية وتطوير اللغة الكوردية وكل اللغات واللهجات في كوردستان “.

مضيفاً ” تحية للاقلام التي تخدم اللغة الأم والذين يحمون تعدد اللغات والثقافات في كوردستان ويعملون من اجل التعايش”.

ويحتفل شعوب العالم جميعها ، ومنهم الشعب الكوردي ، يوم 21 فبراير / شباط من كل عام، باليوم العالمي للغة الأم، من أجل تعزيز الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات.

وتقرر تخصيص ذلك اليوم خلال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1999.