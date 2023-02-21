رئيس الحكومة مسرور بارزاني يوجه بصرف اكثر من 20 مليار دينار لمحافظة السليمانية

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بتخصيص وصرف أكثر من 20 مليار دينار، لرفع وطمر النفايات ضمن حدود المديرية العامة لبلديات السليمانية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم ببيان، أنه “في إطار مواصلة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تقديم الخدمات للمواطنين، مراعيةً في ذلك المصلحة العامة في المحافظات والإدارات المستقلة لإقليم كوردستان، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بصرف 20 مليار و 848 مليون دينار، ولمدة ثلاث سنوات لرفع وطمر النفايات ضمن حدود المديرية العامة لبلديات السليمانية”.

مشيرة الى انه “تم تخصيص 9 مليار و 975 مليون دينار ولمدة ثلاث سنوات لحدود منطقة دوكان، و تخصيص 10 مليار و 873 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات لمناطق جمجمال، على ان يتم انفاق هذه المبالغ من موازنة المديرية العامة لبلديات السليمانية”.