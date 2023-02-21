في اليوم العالمي للغة الأم.. كوردستان تتخذ قرارين يخصان اللغة الكوردية

أصدرت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، قرارين بشأن اللغة الكوردية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، إنه “تم تكليف وزارة التعليم العالي و وزارة التربية بإعداد برنامج مناسب لتعليم الأجانب العاملين في اقليم كوردستان اللغة الكوردية وذلك بالتنسيق مع الخبراء والأكاديميين”.

وعن القرار الثاني، اضاف البيان انه “يتضمن كتابة اللوحات باللغة الكوردية في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والممثليات والقنصليات وشركات القطاع الخاص اضافة الى الفنادق والمناطق السياحية، وكذلك قائمة الأطعمة في المطاعم”، مشيرا الى ان “هذين القرارين يأتيان استنادا الى قانون اللغات الرسمية في الاقليم الرقم 6 لعام 2014، وبتوجيه من رئيس حكومة الإقليم وللحفاظ على اللغة الكوردية و الاهتمام بها”.