فبراير 21, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

في اليوم العالمي للغة الأم.. كوردستان تتخذ قرارين يخصان اللغة الكوردية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
8 مشاهدات

في اليوم العالمي للغة الأم.. كوردستان تتخذ قرارين يخصان اللغة الكوردية

أصدرت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، قرارين بشأن اللغة الكوردية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، إنه “تم تكليف وزارة التعليم العالي و وزارة التربية بإعداد برنامج مناسب لتعليم الأجانب العاملين في اقليم كوردستان اللغة الكوردية وذلك بالتنسيق مع الخبراء والأكاديميين”.

وعن القرار الثاني، اضاف البيان انه “يتضمن كتابة اللوحات باللغة الكوردية في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والممثليات والقنصليات وشركات القطاع الخاص اضافة الى الفنادق والمناطق السياحية، وكذلك قائمة الأطعمة في المطاعم”، مشيرا الى ان “هذين القرارين يأتيان استنادا الى قانون اللغات الرسمية في الاقليم الرقم 6 لعام 2014، وبتوجيه من رئيس حكومة الإقليم وللحفاظ على اللغة الكوردية و الاهتمام بها”.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi