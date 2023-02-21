فريق قانوني من إقليم كوردستان يزور بغداد لصياغة الموازنة وقانون النفط والغاز

صرّح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، بأن وفد قانوني من الإقليم سيزور قريبا العاصمة بغداد بهدف صياغة قانوني الموازنة المالية للعام 2023، والنفط والغاز.

وقال عادل في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم اليوم، إن وفد حكومة إقليم كوردستان زار بغداد على اساس الاتفاق السياسي المشكل لحكومة السوداني لإعداد قانون موازنة 2023 وقانون النفط والغاز والعديد من المواضيع الاخرى، والتقى الوفد بوزير النفط العراقي حيان عبد الغني لمناقشة بشكل عام حول عدد من القضايا المتعلقة بقانون النفط والغاز والمفاوضات مستمرة.

وأوضح أن الوفد اجتمع مع فريق الحكومة العراقية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، ومن المقرر أن يزور فريق قانوني بغداد خلال اليومين المقبلين لصياغة النصوص القانونية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة وقانون النفط والغاز.

كما أشار عادل إلى أنه يوجد تفاهم على المبادئ العامة، لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات والاجتماعات، وستبدأ اللجنة المشتركة العمل خلال الأيام القادمة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأكد أن قانون النفط والغاز مهم و ضروري للعراق كله لأن قطاع النفط فيه مشاكل كثيرة وليس له قانون، وهذا القطاع يعمل الآن وفق قانون وزارة النفط الذي تمت صياغته في العام 1976، لذلك فان قانون النفط والغاز ليس فقط لحل المشاكل بين اقليم كوردستان وبغداد بل سيحل مشاكل العراق كافة ويعيد النظر بقطاع النفط العراقي .

كما التقى وفد حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الزيارة الى بغداد مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي وأكدوا على ضرورة حل القضايا بين الحكومتين على أساس الدستور ومواصلة المفاوضات لهذا الغرض، وفقا للمتحدث.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان ايضا مع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني وناقش الخطوات المقبلة في إقرار مشروع قانون الموازنة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وعاد وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض إلى اربيل بعد أن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.