فبراير 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السفيرة الأمريكية في العراق: حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد يخدم المصلحة الوطنية

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فى :أخبار عــامة
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السفيرة الأمريكية في العراق: حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد يخدم المصلحة الوطنية

قالت السفيرة الأميركية في العراق الينا رومانسكي، اليوم الثلاثاء، إنها تشجع الزيارة “الناجحة” لوفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لإجراء محادثات حول الميزانية والمحروقات.

وذكرت رومانوسكي في تغريدة:

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض قد عاد إلى اربيل بعد أن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم د.أوميد صباح.

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