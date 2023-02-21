السفيرة الأمريكية في العراق: حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد يخدم المصلحة الوطنية

قالت السفيرة الأميركية في العراق الينا رومانسكي، اليوم الثلاثاء، إنها تشجع الزيارة “الناجحة” لوفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لإجراء محادثات حول الميزانية والمحروقات.

وذكرت رومانوسكي في تغريدة:

نُشجع الزيارة الناجحة لوفد حكومة @Kurdistan إلى بغداد لإجراء محادثات مع @IraqiGovt حول الميزانية والمحروقات. ان حل مثل هذه القضايا العالقة يخدم المصلحة الوطنية العراقية ويساهم في استقلال الطاقة والاستقرار الإقليمي. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) February 21, 2023

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض قد عاد إلى اربيل بعد أن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم د.أوميد صباح.