نينوى تحتل المرتبة الأولى بحالات الطلاق بين المحافظات العراقية

سجلت محافظة نينوى 423 حالة طلاق خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وجاء الكشف عن الرقم ضمن إحصائية نشرها مجلس القضاء عن حالات الطلاق في عموم العراق، والتي بلغت أكثر من 6 ألاف حالة.

وبحسب الإحصائية الخاصة بالشهر الماضي التي بلغت 6433 حالة طلاق، فقد سجل العراق نحو 211 حالة طلاق يومياً ونحو 8 حالات كل ساعة، وهذا يعني تسجل حالة طلاق كل 7 دقائق.

وقال قاضي الأحوال الشخصية في نينوى عدنان الرفاعي في تصريح صحفي، إن «محافظة نينوى سجلت المرتبة الأولى بأعداد الطلاق، حيث يقصد محاكم الموصل الشخصية يوميا من 2 – 4 حالة طلاق مقابل حالتي عقد قران، وهذا الأمر مقلق ومخيف، إذا تسجل محاكم نينوى الموزعة ما بين الأقضية والنواحي دعاوى طلاق بسبب أشياء تافهة جداً يقوم بها الزوجان»، مشيراً إلى أن «نينوى تحتل المرتبة الأولى بحالات الطلاق بين المحافظات العراقية».