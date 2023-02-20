فبراير 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسؤولٌ في الديمقراطي الكوردستاني: الإقليم كيانٌ دستوري ولا يوجد تهديد عليه.. والانتخابات ستجرى هذا العام

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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مسؤولٌ في الديمقراطي الكوردستاني: الإقليم كيانٌ دستوري ولا يوجد تهديد عليه.. والانتخابات ستجرى هذا العام

قال مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر إمنكي، الاثنين، إن إقليم كوردستان “كيانٌ دستوري ولا يوجد أي تهديدٍ دستوري أو سياسي عليه”.

وخلال حديثٍ لعددٍ من مراسلي وسائل الإعلام، أكّد إمنكي أن لقاءات الحزب الديمقراطي مع الأطراف السياسية “ستُستأنَف من أجل إجراء الانتخابات التي ستجرى هذا العام”.

إلى ذلك، دعا مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جميع الأطراف السياسية إلى “الوفاء بمسؤوليتهم وواجبهم التاريخي”.

واعتبر إمنكي في ختام حديثه، أن الانتخابات “قضية مهمة في كوردستان ولا يجوز حرمان شعب الإقليم من هذا الحق لأي سببٍ من الأسباب”.

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