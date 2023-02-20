الانتهاء من ملء ثاني اكبر سد في دهوك والتشغيل التجريبي قريباً

أفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، ان اعمال البناء في سد خنس ثاني أكبر سد في محافظة دهوك قد انتهت ، وسيتم البدء بالتشغيل التجريبي للسد قريباً.

وأوضحت الدائرة ، ان القدرة التخزينية للسد تبلغ 7 ملاين متر مكعب ، وبلغت تكلفة بناءه 9 مليارات و218 مليون دينار.

مدير سد دهوك فرهاد محمد ، قال ان ” كل اعمال البناء في سد خنس قد اكتمل وتم البدء بتجربة قوة ومقاومة السد”، مضيفاً ” تم ملء السد بمراقبة لجنة من مديرية سد دهوك لمعرفة أي قصور في العمل قد يكون موجوداً حيث سيتم اعداد تقرير بذلك وتقديمه للمديرية العامة للسدود في وزارة الزراعة والري في حكومة إقليم كوردستان.

وتبدي حكومة إقليم كوردستان أهمية كبيرة لبناء المشاريع الاستراتيجية ، كالسدود المائية، ضمن برنامج عملها للحفاظ على الثروة المائية والزراعية في البلاد .

ويقع سد “خنس” في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك وتوقف العمل فيه في عام 2014 بسبب الازمة المالية التي واجهت إقليم كوردستان ، ليتم استئناف العمل فيه العام الماضي بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني . والسد مخصص للاستفادة منه في مجال الزراعة والري في تلك المناطق .

وكان مدير دائرة الزراعة في قضاء شيخان نجم الدين عبدالله، قال في وقت سابق لـ(باسنيوز) ، أن منطقة شيخان هي منطقة زراعية خاصة بمحصول الحنطة والبطاطا وستستفاد من مياه السد الجديد ، مشيراً الى ان مياه السد ستغطي أراض زراعية واسعة في المنطقة.

موضحاً ، أن هناك 12 قرية في المنطقة وأكثر من 5 آلاف دونم من الأراضي، جميعها ستصل إليها مياه السد بغرض الزراعة.