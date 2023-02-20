سعدي بيرة: ننتظر لقاءا مع رئيس اقليم كوردستان

قال سعدي بيرة ، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني : ” ننتظر أن نجتمع مع رئيس إقليم كوردستان لمناقشة موضوع الانتخابات والعلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني وعودة الاستقرار في عمل الحكومة.

وتحدث بيرة في مؤتمر صحفي “إن رئيس إقليم كوردستان لديه بعض الرسائل المهمة من قادة ومسؤولي الدول ونريد أن نعرف موقفهم”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أعلن خلال مؤتمرصحفي من مؤتمر ميونشن ” أنه بعد عودته سيلتقي مع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان لمناقشة الوضع الحالي والانتخابات البرلمانية المقبلة.