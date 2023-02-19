سينم خان بدرخان تسلم الرئيس بارزاني علماً لكوردستان عمره 104 سنوات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، السيدة سينم خان بدرخان، والتي سلمت إليه علماً لكوردستان عمره 104 سنوات.

وفي منشور على ‹فيس بوك› بعنوان: «علم كوردستان.. من بدرخان إلى بارزان»، قالت سينم خان: «بعد 104 سنوات من إخراج هذا العلم على يد جدي الأمير أمين علي بدرخان ومجموعة من رفاقه، سلمت العلم إلى الأخ وقائد طريق حرية كوردستان، سيادة الرئيس مسعود بارزاني، ليكون العلم أكثر علواً على جبال ومرتفعات كوردستان».

وأضافت: «أشكر الله تعالى، وأشكر الأخ العزيز الرئيس مسعود بارزاني على استقباله وضيافته واستلام الأمانة».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=214731150966548&id=100072889930103

والسيدة سينم خان هي كريمة الأمير الكوردي جلادت بدرخان واضع الحروف اللاتينية الكوردية، وعقيلة الأديب والمفكر الكوردي الكبير الراحل صلاح سعدالله.