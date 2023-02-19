رئيس اقليم كوردستان يختتم برنامجه في مؤتمر ميونخ للأمن

اختتم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، برنامجه في مؤتمر ميونخ للأمن بعد مشاركته للفترة من 17 إلى 19 شباط 2023.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني عقد خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، سلسلة اجتماعات مع قيادات ووزراء خارجية وكبار مسؤولي الدول، ومن بينهم: رئيس جمهورية أذربيجان، رؤساء وزراء بولندا وأرمينيا والعراق، وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والفاتيكان والنرويج وقطر والكويت والأردن، رئيسة المفوضية الأوروبية، نائب الرئيس مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، مع وفدين من الكونغرس الأمريكي، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني ووفد برلماني، وفد برلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وعدد من الشخصيات والحاضرين في المؤتمر.

وخلال هذه اللقاءات والاجتماعات، تمت، وفق البيان، مناقشة وبحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول الأخرى وسبل التقدم بمجالات التعاون المشترك، وأوضاع الشرق الأوسط والمنطقة بصورة عامة، وأهمية حفظ الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول السلمية للمشاكل والخلافات، وقضايا الطاقة والأمن والتصدي للإرهاب ومجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الحاضرين في المؤتمر.