شكوى رسمية من كتلة الديمقراطي الكوردستاني ضد “الصباح”: التجاوز على الحقوق الدستورية تجاوز على حرية التعبير

سجّل نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني ، اليوم الاحد ، شكوى رسمية ضد جريدة “الصباح” التابعة لشبكة الاعلام العراقي في الحكومة الاتحادية، مطالباً فيها بإقالة رئيس وهيئة تحرير الجريدة.

وجاء في نص الشكوى المقدمة الى رئيس شبكة الاعلام العراقي ، ان للاعلام دور مزدوج سواءً باتجاه تحسين العلاقات وتخفيف الخلافات ، او على العكس من ذلك ، تعميق هذه الخلافات.

مضيفاً ، ان الدستور العراقي يؤكد على مبدأ “التعايش” بين الشعوب العراقية ، لذا من الضروي ان ينعكس هذا المبدأ على عمل كل مؤسسات ودوائر الدولة والالتزام به.

وتابع ، بالقول انهم ومنذ فترة يتابعون ماتنشره جريدة “الصباح” اليومية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، والملاحظ ان اغلب المواضيع التي تنشرها والمتعلقة بإقليم كوردستان تسير باتجاه تعميق الخلافات ومعاداة حقوق ومصالح إقليم كوردستان المشروعة ، بدل تعميق روح الاخوة والتعايش .

مضيفاً ، والذين يعدون مثل هذه المواد يحاولون خلق العراقيل في علاقات أربيل بغداد ، حتى وصل الامر في العدد 5614 من الجريدة في 18 فبراير/شباط الى نشر ما يتحدث عن حل اقليم كوردستان وهو كيان دستوري ، وثمرة تضحيات مئات آلاف الشهداء والمصابين.

نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني ، طالب في شكواه ، بالايقاف الفوري لرئيس التحرير وهيئة إدارة الجريدة عن العمل وان يحل محلهم صحفيون محايدون يحترمون الدستور والمكونات الرئيسية في العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق لاظهار الحقائق بخصوص هذه المعاداة المتواصلة من جانب الجريدة لإقليم كوردستان ، ولاحقاً إعلان الحقائق للرأي العام وكشف هؤلاء الذين يقفون وراء نشر مثل هذه التقارير والاخبار .

وختم ، بالقول انهم يؤمنون بالمطلق بمبدأ حرية التعبير ولايريدون التضييق على الحريات بأي شكل من الاشكال ، لكن التجاوز على الحقوق التي كفلها الدستور هو تجاوز على حدود حرية التعبير.

هذا وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ردت امس السبت، على مقال صحيفة “الصباح” العراقية، مشيرةً الى إن إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، مساء اليوم السبت ، أنّ ما ورد في جريدة “الصباح” ، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟)، في 18 فبراير/ شباط 2023 ، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا.