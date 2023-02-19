فبراير 20, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنيت الثابت بالمنازل

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فى :أخبار عــامة
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العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنيت الثابت بالمنازل

اعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الاحد، بان العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنيت الثابت بالمنازل، بحسب مؤشر عالمي.

وذكر بيان مقتضب لمركز الإعلام الرقمي، ان :”العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت بالمنازل، بحسب مؤشر عالمي”.

وبلغ متوسط سرعة التحميل على شبكة الإنترنت عالي السرعة في العراق 32.12 ميغابت في الثانية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي 2022 ليحتل المرتبة الـ 129 عالميا منخفضا بمركز واحد عن عام 2021.
كما جاء العراق في المركز 77 عالميا من حيث متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول وبسرعة بلغت 41.02 ميغابت في الثانية، منخفضا مركزين عن عام 2021.

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