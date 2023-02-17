نيجيرفان بارزاني يلتقي مسؤولين أمريكيين في ميونخ: تأكيد على استمرار دعم إقليم كوردستان

ضمن إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، في اجتماعين منفصلين، السناتور الأمريكي كريس فان هولين، ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مايكل تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.

خلال اللقاءات، جرى بحث تطوير العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، حيث جدد الجانب الأمريكي دعمه المستمر لإقليم كوردستان في محاربة الإرهاب وداعش ومساعدة العراق على مواجهة التحديات التي تهدد العراق والمنطقة.

كما ناقش الوفد الأمريكي عملية الإصلاح وإعادة توحيد البيشمركة، وفي هذا الصدد، جدد نيجيرفان بارزاني التزام إقليم كوردستان باستمرارية وإنجاح العملية وضرورة وأهمية المساعدة الأمريكية بالصدد.

كما أعرب عن امتنان إقليم كوردستان لدعم ومساعدة الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان.

كما جرى خلال اللقاءين بحث أوضاع المنطقة بشكل عام، والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك