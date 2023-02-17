فبراير 17, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني يلتقي مسؤولين أمريكيين في ميونخ: تأكيد على استمرار دعم إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
65 مشاهدات

نيجيرفان بارزاني يلتقي مسؤولين أمريكيين في ميونخ: تأكيد على استمرار دعم إقليم كوردستان

ضمن إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، في اجتماعين منفصلين، السناتور الأمريكي كريس فان هولين، ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مايكل تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.

خلال اللقاءات، جرى بحث تطوير العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، حيث جدد الجانب الأمريكي دعمه المستمر لإقليم كوردستان في محاربة الإرهاب وداعش ومساعدة العراق على مواجهة التحديات التي تهدد العراق والمنطقة.

كما ناقش الوفد الأمريكي عملية الإصلاح وإعادة توحيد البيشمركة، وفي هذا الصدد، جدد نيجيرفان بارزاني التزام إقليم كوردستان باستمرارية وإنجاح العملية وضرورة وأهمية المساعدة الأمريكية بالصدد.

كما أعرب عن امتنان إقليم كوردستان لدعم ومساعدة الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان.

كما جرى خلال اللقاءين بحث أوضاع المنطقة بشكل عام، والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi