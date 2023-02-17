السوداني يبدأ اجتماعات ميونخ بملف محاكمة “داعش”

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (اليونيتاد)، في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق، وملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم والناجين منها”.

ووصل السوداني بعد ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته 59، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز.

ومن المقرر أن يشارك ايضا رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ للأمن والتي ستُعقد في أيام 17-19 من شهر شباط الجاري.

ولن تشارك في المؤتمر كل من ايران وروسيا بحسب رئيس المؤتمر كريستوف هيوسغن الذي ذكر بأنه ليس لروسيا مكان في المؤتمر لأنه تم إثبات ارتكابها جرائم الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن ايران لن تشارك أيضا في المؤتمر هذه المرة لخرقها مبادئ حقوق الإنسان، وسيشارك بدلا عنها عدد من شخصيات المعارضة.