الرئيس بارزاني: الإصلاحات والتغييرات داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستستمر

قال الرئيس مسعود بارزاني ، في كلمة ألقاها اليوم ، الاربعاء 15 شباط إنه من أجل تعزيز القيم والمبادئ والأهداف السامية، ستستمر الإصلاحات والتغييرات داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني .

وفي جزء آخر من كلمته، أشار الرئيس بارزاني إلى توصيات ونتائج المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مشددا على أن يعود الحزب الى الأهداف والمبادئ التي تأسس من أجلها.

نص بيان مقر البارزاني:

التقى الرئيس بارزاني مع قيادة اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني.

أستقبل الرئيس مسعود بارزاني، في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، 15 شباط، قيادة منظمتي إتحاد طلبة كوردستان، واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني.

في بداية الاجتماع، تم تقديم عرض موجز عن الأعمال والأنشطة والاستعدادات لمؤتمر المنظمتين.

ثم ألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحضور.

وفي كلمته الافتتاحية هنأ الرئيس بارزاني الشباب والطلاب باقتراب 18 شباط والذكرى السبعين لتأسيس المنظمتين، اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني، متمنيا لهم الاستمرارية والنجاح.

وأشار إلى أهمية دور الطلاب والشباب في تدريب الكوادر لمواصلة النضال السياسي والحزبي، داعيا المنظمتين إلى عقد مؤتمراتهما بخطة واضحة للمستقبل وبروح من الصداقة والوطنية.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار الرئيس بارزاني إلى توصيات ونتائج المؤتمر الرابع عشر للحزب الدیمقراطي الكوردستاني، مشددا على أن يعود الحزب الى الأهداف والمبادئ التي تأسس من أجلها.

وقال الرئيس بارزاني إن الإصلاحات والتغييرات داخل الحزب ستستمر من أجل تعزيز القيم والمبادئ والأهداف السامية.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن تعازيه لضحايا زلزال الأسبوع الماضي في شمال وغرب كوردستان وتركيا وسوريا، مثمنا استجابة حكومة إقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية والشعب الكوردي في تقديم المساعدة لمتضرري تلك المناطق المنكوبة .

وكان الوضع السياسي في العراق والوضع الداخلي في أقليم كوردستان من بين المواضيع الأخرى في كلمة الرئيس بارزاني.