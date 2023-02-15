نيجيرفان بارزاني: هناك أرضية مناسبة للاستثمار الياباني في إقليم كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وجود المساندة والأرضية المناسبة للاستثمار الياباني في إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء (15 شباط 2023)، السفير الياباني الجديد في العراق السيد ماتسوموتو فوتوشي.

وتبادل الجانبان “وجهات النظر حول فرص توطيد علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان ومجالات التعاون المشترك”، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن “رغبة إقليم كوردستان في توسيع أفق علاقاته مع اليابان”، مشيراً في هذا السياق إلى “وجود المساندة والأرضية المناسبة للاستثمار الياباني في إقليم كوردستان”.

من جانبه، أكد السفير الياباني رغبة بلاده في “تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان”، معرباً عن “استعداد القطاع الخاص في بلده للاستثمار وتوسيع الأعمال والنشاطات في العراق وإقليم كوردستان”.

وفيما يلي نص البيان:

“في لقاء جرى بأربيل ظهر اليوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بين فخامة رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني وسعادة السفير الياباني الجديد في العراق السيد ماتسوموتو فوتوشي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول فرص توطيد علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان ومجالات التعاون المشترك.

فإلى جانب التهنئة بمباشرته مهامه الجديدة، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لجهود وأعمال الوكالات والمنظمات اليابانية في إقليم كوردستان، وعن رغبة إقليم كوردستان في توسيع أفق علاقاته مع اليابان، وأشار في هذا السياق إلى وجود المساندة والأرضية المناسبة للاستثمار الياباني في إقليم كوردستان.

من جهته، وإلى جانب تقديم نبذة عن نشاطات القطاع الخاص والشركات اليابانية في إقليم كوردستان، أكد سعادة السفير الياباني رغبة بلده في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن استعداد القطاع الخاص في بلده للاستثمار وتوسيع الأعمال والنشاطات في العراق وإقليم كوردستان.

الأوضاع السياسية في العراق، وعلاقات أربيل وبغداد، وأحدث المستجدات في المنطقة بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للاجتماع”.