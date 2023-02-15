رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور فرنسا

أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيجري زيارة الى دولة فرنسا، لبحث عدد من القضايا الراهنة.

وقال دزيي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “من المقرر ان يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان بزيارة رسمية الى فرنسا بعد انتهاء القمة العالمية للحكومات المقامة حالياً في دولة الإمارات”.

وأضاف “سيلتقي رئيس حكومة كوردستان مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وستتم مناقشة الأوضاع في المنطقة بشكل عام، والقضايا الأمنية والاقتصادية، بالاضافة الى العلاقة بين أربيل وبغداد، وعلاقات إقليم كوردستان مع دول العالم بشكل عام وفرنسا بشكل خاص”.