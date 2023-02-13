نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان يرغب الاستفادة من المشاريع الصينية بالعراق

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رغبة إقليم كوردستان في الاستفادة من المشاريع التي تنفذها الصين في العراق.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين (13 شباط 2023)، وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة مساعد الوزير في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، زوو روي.

بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، جرى “التباحث بشأن علاقات الصين مع العراق وإقليم كوردستان، وأوضاع العراق والتحديات التي تواجهه، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما”.

وأشار الجانبان إلى أنهما “ينظران باهتمام إلى علاقات جمهورية الصين الشعبية مع العراق وإقليم كوردستان، ويأملون في تمتين أواصر التعاون بينهما، وخاصة في المجالين التجاري والثقافي”.

بشأن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، أكد نيجيرفان بارزاني على أن “تطبيق النظام الاتحادي في العراق وحل المشاكل على أساس الدستور من شأنه أن يحقق الاستقرار ويزيد من قوة القطاع الاقتصادي، مجدداً التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في الاستفادة من المشاريع التي تنفذها الصين في العراق”.

فيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين 13 شباط 2023، وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة مساعد الوزير في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، السيد زوو روي.

وخلال لقاء حضره السدة السفير الصيني ببغداد ومسؤولو القنصلية العامة الصينية في أربيل، جرى التباحث بشأن علاقات الصين مع العراق وإقليم كوردستان، وأوضاع العراق والتحديات التي تواجهه، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وأشار الجانبان إلى أنهما ينظران باهتمام إلى علاقات جمهورية الصين الشعبية مع العراق وإقليم كوردستان ويأملون في تمتين أواصر التعاون بينهما، وخاصة في المجالين التجاري والثقافي. وفي هذا السياق، جرى البحث في عمل ونشاط الشركات الصينية في العراق.

وبشأن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، أكد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن تطبيق النظام الاتحادي في العراق وحل المشاكل على أساس الدستور من شأنه أن يحقق الاستقرار ويزيد من قوة القطاع الاقتصادي، مجدداً التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في الاستفادة من المشاريع التي تنفذها الصين في العراق.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، والحرب على الإرهاب وأحدث المستجدات في المنطقة بصورة عامة، شكلت جانباً آخر من اللقاء”.