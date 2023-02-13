بغداد وأربيل تتفقان على إغلاق منافذ غير رسمية وتوحيد التعرفة الكمركية

أعلنت هيئة المنافد الحدودية العراقية، يوم الاثنين، مخرجات اجتماع عقد مع وفد حكومة إقليم كوردستان في العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى الاتفاق على إغلاق المنافذ غير الرسمية وتوحيد التعرفة الكمركية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة استناداً للبرنامج الوزاري الاتحادي، ضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وهم رئيس هيئة المنافذ ومدير شرطة الكمارك ومدير القسم القانوني والشؤون الكمركية في الهيئة، وممثل عن قيادة العمليات المشتركة، ويقابله ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان وهم جوتيار عادل عضو وفد الإقليم المفاوض، وسامي جلال مستشار وزير داخلية الإقليم، وعبد القادر عبد الله معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك بالإقليم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون الفقرات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية، ونتج عنه الآتي:

1ـ طالب وفد إقليم كوردستان، استحصال موافقه الحكومة الاتحادية على الاعتراف الرسمي لعدد من المنافذ الحدودية في الإقليم.

2ـ الاتفاق على غلق المنافذ والمعابر غير الرسمية على طول الشريط الحدودي بين الإقليم ودول الجوار، من خلال تشكيل لجنة مشتركة.

3ـ الاتفاق على توحيد التعرفة والاقيام بالإجراءات الكمركية من خلال لجنة مشتركة تنجز أعمالها خلال شهر.

4ـ الاتفاق على فتح قنوات رسمية إلكترونية للتواصل عبر البريد والمخاطبات المباشرة بين عمل الكمارك الاتحادية مع المنافذ الحدودية في الإقليم.

5. التأكيد على تنفيذ مخرجات وتوصيات لجنة الأمر الديواني المرقم 62 لعام 2023 المعنية بأعادة تقويم قرار مجلس الوزارء 13 لسنة 2019.