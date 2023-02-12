نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم عزاء ضحايا الزلزال بأربيل

شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مراسم العزاء التي أقامتها القنصلية التركية بأربيل، مؤكداً أن إقليم كوردستان مستعد للمساعدة ومد يد العون قدر المستطاع.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، الأحد (12 شباط 2023)، “شارك فخامة رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، في مراسم العزاء التي أقامتها القنصلية التركية بأربيل لتأبين ضحايا زلزال السادس من الشهر الجاري في تركيا وسوريا الذي أوقع آلاف الضحايا”.

وسجل الرئيس نيجيرفان بارزاني في سجل العزاء “رسالة تعزية وتعاطف، عبّر فيها باسمه وباسم إقليم كوردستان عن تعازيه ومواساته وتعاطفه العميق مع الشعب والحكومة والقيادة التركية، لهذه الكارثة المفجعة التي نجمت عن الزلزال المدمر الذي ضرب عشر محافظات تركية وعدداً من المدن السورية”، وفقاً للبيان.

رئيس إقليم كوردستان أكد أن “القلوب والمشاعر في إقليم كوردستان والبشرية جمعاء تشارك بحزن وأسى شعب تركيا وعوائل وذوي هذه الآلاف من الضحايا الذين لا يمكن أبداً نسيان صورهم المؤلمة ومشاهد دمار مدنهم وقراهم التي تهز الوجدان الإنساني.

كما “دعا الله تعالى أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وعطفه ويلهم أهلهم وعوائلهم الصبر والسلوان، وعبر عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى”، بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان.

نيجيرفان بارزاني، أكد أن إقليم كوردستان “مستعد للمساعدة ومد يد العون قدر المستطاع”.

من جانبه عبّر القنصل العام التركي عن “الشكر والامتنان لمشاركة الرئيس نيجيرفان بارزاني في مراسم العزاء ولموقف إقليم كوردستان شعباً وحكومة في الهبوب لنجدة ومساعدة المتضررين”.