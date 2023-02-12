فبراير 12, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وفد حكومة إقليم كوردستان يعقد أول اجتماعاته في بغداد ويناقش قانون النفط والغاز

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فى :أخبار عــامة
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وفد حكومة إقليم كوردستان يعقد أول اجتماعاته في بغداد ويناقش قانون النفط والغاز

ضمن إطار زيارته إلى بغداد، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اجتماعه الأول مع وزارة النفط العراقية.

وقال أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، على صفحته في ‹فيس بوك›: «ضمن إطار زيارة وفدنا لبغداد، عقدنا اليوم الأحد 12/3/2023 أول لقاء لنا مع وزارة النفط العراقية».

وسيناقش الاجتماع مشروع قانون النفط والغاز والقضايا ذات الصلة.

ومساء أمس السبت، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان د.جوتيار عادل، وصول وفد رفيع من حكومة الإقليم إلى العاصمة العراقية بغداد لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وأبرزها حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز.

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