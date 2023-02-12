رئيس هيئة النزاهة: استرجعنا أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين النزاهة وباقي المؤسسات، فيما أشار رئيس هيئة النزاهة إلى استرجاع أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون”.

وأضاف البيان، “جرى خلال اللقاء، بحث تطور عمل الهيئة وبما يخدم تطبيق القانون، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى الدور المهم للهيئة في الكشف عن ‏الفساد ومكافحته، وبهذا الصدد أوضح فخامته أهمية العمل على ثقافة جدية للتنبيه على مخاطر الفساد وتأثيره على اقتصاد البلد وحياة المجتمع، وهذا ما يتطلب الدعم من قبل الجميع وخصوصاً الإعلام كما يتطلب التفكير جدياً بتكريس ثقافة مكافحة الفساد بمختلف أشكاله”.

وأكد رئيس الجمهورية، “أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة تحقيقاً للنزاهة والشفافية في عملها”، مؤكدا “دعم لجهود الهيئة في التطبيق السليم للمبادئ التي أقرها الدستور والقوانين المختصة لضمان حفظ المال العام وغلق منافذ الفساد”.

من جانبه، أشاد القاضي حيدر حنون بـ”دعم رئيس الجمهورية لعمل الهيئة”، مشيراً إلى “الصعوبات التي تعيق عملها والسبل الكفيلة برفع مستوى أدائها وبما يخدم ترسيخ القانون في البلاد وتأمين مصالح الشعب، وبيّن أن (النزاهة) استطاعت خلال هذه الفترة من استرداد أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق إضافة إلى معالجة الكثير من ملفات الفساد في السنوات الأخيرة بما ساعد على استعادة أموال منهوبة وإحالة مطلوبين إلى القضاء”.