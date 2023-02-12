خبير مائي يحسم الجدل بشأن تأثر سدود العراق بزلزال تركيا

علق الخبير المائي، تحسين الموسوي، اليوم الاحد، حول التخوف من أنهيار سدود تركيا وتأثيرها على العراق.

وقال الموسوي خبير مائي {للفرات نيوز} ان :”السد ليس كالابنية الاعتيادة فهو مختلف في البناء، حيث ان مواده ومواصفاته مختلفة تعتمد على قدرة التحمل العالية”.

واضاف “فضلا عن المناطق التي انشأ عليها خصوصا سدود تركيا انشأت بمناطق بعيدة عن الخط الزلزالي”.

واكد الموسوي، ان “جميع ما تقدم لايمكن ربطه بوضع المياه في العراق فهذا الوضع لايزال مهددا”.

وضرب زلزال عنيف سوريا وتركيا، وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار شاسع.

هذا وقد تجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 26 ألفا، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.

من جانبها نفت وزارة الموارد المائية ما تداولته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي من أنباء عن قيام الجارة تركيا بفتح سدودها على اثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا وكأجراء احترازي من قبلهم.

وأكدت الوزارة، بأن وضع سدودنا وخزاناتنا مطمئن جداً نؤكد ايضاً بان لدينا فراغات خزنية كافية لإستقبال اي كميات مياه قد ترد من الجارة تركيا وبأستطاعتنا خزنها بشكل آمن.