الرئيس التركي يشكر الرئيس مسعود بارزاني

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن شكره للرئيس مسعود بارزاني، وإقليم كوردستان على تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب التركي، وأسر وذوي الضحايا ومتضرري الزلزال الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان، اليوم الخميس (9 شباط 2023)، أنه “في اتصال هاتفي بين السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، والرئيس مسعود بارزاني، شكر الرئيس التركي الرئيس بارزاني وإقليم كوردستان، على تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب التركي، وأسر وذوي الضحايا ومتضرري الزلزال الذي ضرب تركياً في الأيام الماضية”.

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد قال يوم وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في (6 شباط 2023): “أشاركهم (المتضررين) أحزانهم وآلامهم”.

وكتب الرئيس مسعود بارزاني في تغريدة: “أعزي عوائل وذوي الضحايا والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم وأشاركهم أحزانهم وآلامهم. أرجو الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحدث المؤلم”.

وزارة صحة إقليم كوردستان أعلنت في وقت سابق إرسال فرق إغاثة وفرقاً طبية وعدداً كبيراً من الأطباء المختصين وذوي المهن الصحية وسيارات إسعاف إلى تركيا لإغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وأوقع خسائر كبيرة.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس الأربعاء (8 شباط 2023)، أن مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر “إطلاق حملة واسعة النطاق لجمع المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المنكوبين” من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وجدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في بيان عقب جلسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، “مواساة إقليم كوردستان وتعازيه وتضامنه مع أسر وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا”، مؤكداً أن “إقليم كوردستان سيقدم كل المساعدات الممكنة لضحايا الكارثة”.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم الاثنين (6 شباط 2023)، أعقبه زلزال قوي آخر بقوة 7.6 درجات، وعشرات من الهزات الارتدادية.

مسرور بارزاني أشار إلى أن أولى قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة توجهت إلى تركيا، و”ستتواصل العملية، وفي الوقت ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا”.

من جانبه قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن الزلزال، قلبي وصلواتي مع الذين تضرروا جراء الزلزال.

فبعد الزلزال، كتب نيجيرفان بارزاني تغريدة على تويتر قال فيها: “قلبي وصلواتي مع الذين تضرروا جراء الزلزال. اعزي ذوي الضحايا وأرجو الشفاء العاجل للمصابين”.