ريبر أحمد والأعرجي يبحثان ضبط الحدود والتنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية

بحث وزير داخلية إقليم كردستان مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الملف الأمني وضبط الحدود بالتنسيق بين الطرفين.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس (9 شباط 2023)، الى أربيل.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأعرجي، بحث مستشار الأمن القومي مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، الملف الأمني وضبط الحدود، كذلك ملاحقة العناصر الإرهابية البلاد.

كما بحث الأعرجي وريبر أحمد “التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن المستدام، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية”، حسب البيان.

وأشاد الأعرجي، بمستوى التعاون والتنسيق الكبيرين بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مؤكدا أن “استمرار التعاون الإيجابي بين وزارة داخلية إقليم كوردستان ووزارة الداخلية الاتحادية، يصب في مصلحة الحفاظ على الأمن بشكل عام وتشخيص الثغرات لمعالجتها”، مثمناً “دور الأجهزة الأمنية والبيشمركة في ملاحقة الإرهابيين والجريمة المنظمة”.

في تشرين الثاني 2022، أجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة الى العاصمة العراقية بغداد، التقى خلالها رئيس الحكومة العراقية وقادة كتل ومسؤولين بالبلاد، لبحث الملفات العالقة بين بغداد واربيل.

وقال الأعرجي لشبكة رووداو الإعلامية معلقاً على الزيارة أنه “تشرفنا هذا اليوم بزيارة الأخ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وهي زيارة كبيرة وعزيزة وتم التفاهم على الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بوحدة العراق وأمنه وكذلك الحفاظ على سيادة العراق”، مشيرا الى ان “التفاهم بين بغداد وأربيل فيه مصلحة كبيرة للبلد. ووصلنا الى مرحلة جيدة جداً من التفاهم”.

وأضاف الاعرجي، “هنالك تفاهم بين بغداد وأربيل، وتباحثنا في كل القضايا العالقة بين الجانبين، لافتاً هنالك ارادة سياسية لايجاد حل لكل هذه المشاكل.