محافظ أربيل: تنفيذ أكثر من 1086 مشروعاً خدمياً العام الماضي

أكد محافظ العاصمة أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاربعاء، بأن أربيل شهدت خلال العام الماضي أكبر عدد من المشاريع الخدمية.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي: “نفذنا 132 مشروعاً من موازنة التنمية، وتم إكمال تنفيذ 45 مشروع غير مكتمل، وتنفيذ 190 مشروعاً من الموازنات الفائضة والطارئة”.

مضيفاً بأنه “تم تنفيذ 53 مشروعاً من موازنة وزارة الداخلية، و74 مشروعاً من موازنة البلديات، وتنفيذ 18 مشروعاً لمواجهة الفيضانات، وتنفيذ 210 مشروع خاص بالكهرباء، وحفر 131 بئر لمكافحة الجفاف”.

مشيراً الى انه “خلال العام الماضي تم تنفيذ 1086 مشروعاً خدمياً وبكلفة 284 مليار و 275 مليون دينار”.