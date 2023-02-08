فبراير 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

هددا نساء وفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل .. القبض على مبتزَيْن اثنين في أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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هددا نساء وفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل .. القبض على مبتزَيْن اثنين في أربيل

أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الأربعاء، القبض على مبتزَيْن قاما بتهديد نساء وفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي: “بعد تسجيل دعوى من احدى النساء، قمنا بمراقبة اثنين من المتهمين وتم اعتقالهما في كمين ووجدنا بحوزتهما أسلحة وموبايلات ونحو 6 ملايين دينار، بالاضافة الى المئات من شرائح الهاتف النقال لشركات اتصالات مختلفة”.

مضيفاً أنه “بعد التحقيقات تبين بأن المتهمين كانا يقومان بابتزاز النساء والفتيات الكترونياً في أربيل عبر تهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي “.

 

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