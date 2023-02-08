هددا نساء وفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل .. القبض على مبتزَيْن اثنين في أربيل

أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الأربعاء، القبض على مبتزَيْن قاما بتهديد نساء وفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي: “بعد تسجيل دعوى من احدى النساء، قمنا بمراقبة اثنين من المتهمين وتم اعتقالهما في كمين ووجدنا بحوزتهما أسلحة وموبايلات ونحو 6 ملايين دينار، بالاضافة الى المئات من شرائح الهاتف النقال لشركات اتصالات مختلفة”.

مضيفاً أنه “بعد التحقيقات تبين بأن المتهمين كانا يقومان بابتزاز النساء والفتيات الكترونياً في أربيل عبر تهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي “.