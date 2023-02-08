السفارة العراقية في أنقرة تعلن عن تسهيلات للعراقيين الراغبين بالعودة

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، الأربعاء، عن تسهيلات للعراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد.

وذكرت السفارة في بيان، أن “أبناء الجاليَّة العراقيَّة المُقيمة في المُحافظات التركيَّة المتضررة بسبب الزلزال، والراغبين بالعودة إلى العراق، يرجى إرسال أسمائهم ونسخ من جوازات سفرهم (أن وجدت) على رقم الموبايل المُدرج في أدناه رقم الطوارئ / 05368787900، أو التوجه إلى مركز الإيواء الخاص بالجاليَّة العراقيَّة (مدرسة دار السلام العراقيَّة في غازي عنتاب)”.

وأضافت، أنَّ “الرحلة الأولى سوف تنطلق مساء هذا اليوم من مطار غازي عنتاب إلى مطار بغداد الدوليّ”.