السر بدراسة عراقية.. العالم المتنبئ بالزلزال “المدمر” يرد بعد تعرضه لانتقادات

تعرض العالم الهولندي، فرانك هوجربتس، الذي تنبأ بحدوث الزلزال “المدمر” في تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام، الى هجمة “مدوية” من علماء ومختصين بشؤون الزلازل والكوارث الطبيعة التي تواجه الكرة الأرضية.

وتوقع فرانك هوجربتس العالم في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت، يوم الاثنين المصادف 3 شباط 2023، في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.

وقال فرانك هوجربتس في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم 3 فبراير: “عاجلا أم آجلا، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم الاثنين مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

توقعات العالم الهولندي لم تعجب الكثيرين وهو ما دفعه للرد عليهم بشكل تفصيلي حول أسباب توقعه للزلزال الكارثي، عبر اعتماده على دراسة منشورة في عام 2021 تبين أسباب المد والجزر والزلازل ناتجة عن مواقع كوكب النظام الشمسي، حيث تعمل جاذبية الكواكب كقوة دافعة على تغيير سرعة دوران الأرض.

المفاجأة كانت أن العالم الهولندي، وبحسب تغريدته الأخيرة، اعتمدت توقعاته على عالم عراقي يدعى صالح محمد عوض، يدرس مادة العلوم في جامعة بغداد.

وقال العالم الهولندي في تغريدة على موقع تويتر: “لسوء الحظ، يقدم بعض الباحثين ادعاءات دون إجراء بحث مناسب”.

وأضاف: “يتعارض أدناه مع هذا البحث الجديد إلى حد ما الذي أجراه صالح محمد عوض من جامعة بغداد – كلية العلوم”، مشددا العالم الهولندي: “يجب أن تقرأ”.

Unfortunately, some researchers make claims without doing proper research. The claim by @martijnende below is contradicted by this fairly new research by Salih Muhammad Awadh from the University of Baghdad – College of Science (must read!): https://t.co/IPttJLEWKP https://t.co/iC1sXjmTUq

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023