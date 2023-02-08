السر بدراسة عراقية.. العالم المتنبئ بالزلزال “المدمر” يرد بعد تعرضه لانتقادات

تعرض العالم الهولندي، فرانك هوجربتس، الذي تنبأ بحدوث الزلزال “المدمر” في تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام، الى هجمة “مدوية” من علماء ومختصين بشؤون الزلازل والكوارث الطبيعة التي تواجه الكرة الأرضية.

وتوقع فرانك هوجربتس العالم في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت، يوم الاثنين المصادف 3 شباط 2023، في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.

وقال فرانك هوجربتس في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم 3 فبراير: “عاجلا أم آجلا، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم الاثنين مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

توقعات العالم الهولندي لم تعجب الكثيرين وهو ما دفعه للرد عليهم بشكل تفصيلي حول أسباب توقعه للزلزال الكارثي، عبر اعتماده على دراسة منشورة في عام 2021 تبين أسباب المد والجزر والزلازل ناتجة عن مواقع كوكب النظام الشمسي، حيث تعمل جاذبية الكواكب كقوة دافعة على تغيير سرعة دوران الأرض.

المفاجأة كانت أن العالم الهولندي، وبحسب تغريدته الأخيرة، اعتمدت توقعاته على عالم عراقي يدعى صالح محمد عوض، يدرس مادة العلوم في جامعة بغداد.

وقال العالم الهولندي في تغريدة على موقع تويتر: “لسوء الحظ، يقدم بعض الباحثين ادعاءات دون إجراء بحث مناسب”.

وأضاف: “يتعارض أدناه مع هذا البحث الجديد إلى حد ما الذي أجراه صالح محمد عوض من جامعة بغداد – كلية العلوم”، مشددا العالم الهولندي: “يجب أن تقرأ”.

Unfortunately, some researchers make claims without doing proper research. The claim by @martijnende below is contradicted by this fairly new research by Salih Muhammad Awadh from the University of Baghdad – College of Science (must read!): https://t.co/IPttJLEWKP https://t.co/iC1sXjmTUq — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

وبحسب الدراسة التي قدمها العالم العراقي بعنوان “المحاذاة الكوكبية للنظام الشمسي تؤدي إلى المد والجزر والزلازل”، بين أثار المد والجزر والزلازل ناتجة عن مواقع كوكب النظام الشمسي، حيث تعمل جاذبية الكواكب كقوة دافعة على تغيير سرعة دوران الأرض.

وقال العالم العراقي، صالح محمد عوض، في دراسة عن أسباب الزلازل نشرها في عام 2021، إن “حدوث المد البحري هو فقط نتيجة للتباطؤ النسبي في سرعة الدوران / الدوران للأرض مما يحث ألواح الأرض على التحرك، حيث اشتمل البحث على تحليل بيانات الزلزال لكامل الأرض خلال شهر يوليو 2019 مع دراسة حالة الزلزالية للوحة العربية (AP) التي شملت حزام زاغروس المطوي (ZFB) ومنطقة زاغروس ثراست (ZTZ) كحزام زلزالي نشط في نصف الكرة الشمالي”.

وبين العالم العراقي: “تم حساب سرعة دوران الأرض لثمانية أحداث زلزالية، واتضح أن السرعة كانت مختلفة لكل حالة. تم العثور على تناسب سلبي بين الزلزال وسرعة دوران الأرض، أثناء تكوين كوكب المشتري وزحل في خط مستقيم مع الأرض خلال شهر يوليو 2019، حدث ألف وسبعة وثلاثون زلزالًا حول العالم تم تحليلها إحصائيًا بمقياس 2-6. سرعة الدوران / سرعة الدوران، الزخم الزاوي والطاقة الحركية لقصور الدوران؛ تم حساب طاقة الجاذبية الكامنة للأرض عند خط الاستواء وعند 45 درجة لإظهار كيف تؤدي سرعة الدوران إلى الصفائح”.

وتابع صالح محمد عوض: “تتفاعل الكواكب مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب النظام الشمسي التي تسبب تباطؤًا في سرعة دوران الأرض، وهذا يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع، حيث تم تحليل ألف وسبعة وثلاثين من الزلازل حول العالم إحصائيًا بمقياس 2-6. سرعة الدوران / سرعة الدوران، الزخم الزاوي والطاقة الحركية لقصور الدوران؛ تم حساب طاقة الجاذبية الكامنة للأرض عند خط الاستواء وعند 45 درجة لإظهار كيف تؤدي سرعة الدوران إلى الصفائح”.

وذكر العالم، أن ” الكواكب تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب النظام الشمسي التي تسبب تباطؤًا في سرعة دوران الأرض. هذا يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع، حيث تم تحليل ألف وسبعة وثلاثين من الزلازل حول العالم إحصائيًا بمقياس 2-6. سرعة الدوران / سرعة الدوران، الزخم الزاوي والطاقة الحركية لقصور الدوران؛ تم حساب طاقة الجاذبية الكامنة للأرض عند خط الاستواء وعند 45 درجة لإظهار كيف تؤدي سرعة الدوران إلى الصفائح. تتفاعل الكواكب مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب النظام الشمسي التي تسبب تباطؤًا في سرعة دوران الأرض”.

وأكد عوض، أن “هذا يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع. تم حساب طاقة الجاذبية الكامنة للأرض عند خط الاستواء وعند 45 درجة لإظهار كيف تؤدي سرعة الدوران إلى الصفائح. تتفاعل الكواكب مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب النظام الشمسي التي تسبب تباطؤًا في سرعة دوران الأرض”.

وأتم دراسته قائلا: “هذا يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع. تم حساب طاقة الجاذبية الكامنة للأرض عند خط الاستواء وعند 45 درجة لإظهار كيف تؤدي سرعة الدوران إلى الصفائح، حيث تتفاعل الكواكب مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب النظام الشمسي التي تسبب تباطؤًا في سرعة دوران الأرض، وهذا يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع”.