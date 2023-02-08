عضو في الطاقة النيابية: اتفاق {شبه رسمي} على قانون النفط والغاز

كشفت عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، عن اتفاق {شبه رسمي} بشأن مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل.

وقالت زينب جمعة الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} :”نحن في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية نعمل وبشكل مستمر في مناقشة قانون النفط والغاز واجراء التعديل ان تطلب خصوصا ان هناك إرادة سياسية لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية الخامسة وعدم ترحيله الى الدورة المقبلة”.

وأضافت “الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز في العراق ستحل بإقراره”.

ولفتت الموسوي الى انه “تم الاتفاق بشكل شبه رسمي على ان تتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي”.

وأوضحت، ان “قانون النفط والغاز ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، لكن منذ العام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك مسودة لقانون النفط والغاز يجري مراجعتها بين بغداد وأربيل لإنضاجها ومن ثم إقرارها.

وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن “قانون النفط والغاز يعد أحد التزامات الحكومة، وهناك مسودة للقانون يتم تداولها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان”.

وأشار إلى أنه “بعد اقرار قانون الموازنة ستتم مناقشة مسودة قانون النفط والغاز”.