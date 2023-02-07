التحالف الدولي ضد داعش: نفتخر بشراكتنا مع البيشمركة

والقنصلية الامريكية تعتبر اجتماع الديمقراطي والوطني الكوردستانيين دعماً لعملية الإصلاح في صفوف هذه القوات

قال التحالف الدولي ضد داعش ، اليوم الثلاثاء ، انه يفتخر بشراكته مع قوات البيشمركة ، مشيداً بالأطراف المشاركة في حكومة إقليم كوردستان لتعاونهم من أجل دعم عملية الإصلاح في صفوف هذه القوات.

قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ، كتبت على موقعها في تويتر: ” نشيد بكافة الأطراف المشاركة في حكومة إقليم كوردستان العراق لتعاونهم معًا من أجل دعم عملية الإصلاح لقوات البيشمركة وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ووزارة البيشمركة”.

وأضافت ” يفتخر التحالف بشراكته مع البيشمركة ويلتزم بتقديم المشورة ، المساعدة ، التمكين لهم لتحقيق هزيمة داعش”.

بدورها ، رحبت القنصلية الامريكية في العاصمة أربيل ، باجتماع الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي والوطني الكوردستانيين الأخير لدعم الخطوة التالية نحو إصلاح البيشمركة وتنفيذ مذكرة التفاهم.

وقالت القنصلية على حسابها في تويتر: ” نرحب باجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني معًا لدعم الخطوة التالية نحو إصلاح البيشمركة وتنفيذ مذكرة التفاهم”.

وأضافت ” بإمكان إقليم كوردستان بوحدته تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في العراق وخارجه”.

وختمت بالقول “الولايات المتحدة شريك ملتزم في هذا الجهد”.