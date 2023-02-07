دهوك وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع النازحين

بحث محافظ دهوك علي تتر مع القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان روزي كيف، يوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وعدد من القضايا على الساحة السياسية.

وجاء في بيان لمحافظة دهوك، ان “المحافظ علي تتر بحث خلال الاجتماع مع (روزي كيف) العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وبريطانيا وأوضاع المحافظة من الجوانب الخدمية والامنية وكذلك أوضاع اللاجئين والنازحين في حدود المحافظة ومشكلة البطالة وتأثير الجفاف على القطاع الزراعي بصورة عامة”.

وفي محور اخر من الاجتماع أشار الجانبان الى “ثقافة التعايش السلمي بين ابناء القوميات والاديان في المحافظة ومساعي حكومة اقليم كوردستان لترسيخ روح الاخوة وقبول الآخر بين جميع مكونات المنطقة”.

وفي ختام الاجتماع اكد الجانبان على تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.