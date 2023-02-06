وفد رفيع من الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم يشيد بجهود الرئيس بارزاني في حماية مبادئ التعايش في كوردستان والعراق

اثنى وفد رفيع من الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم ، اليوم الاثنين ، على جهود الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في حماية مبادئ التعايش والمواطنة والسلام بين مكونات إقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكي في إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط ووفد مرافق له .

وشكر البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث جهود الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في حماية مبادئ التعايش والمواطنة والسلام بين مكونات إقليم كوردستان والعراق ، داعياً الى تعميقها اكثر.

من جانبه ، أكد الرئيس بارزاني على ان شعب كوردستان يفتخر بثقافة التعايش الموجودة ، معتبراً إياها ثروة كبيرة لهذا الشعب.

كما جرى خلال اللقاء ، ادانة حرق نسخة من القران الكريم من قبل شخص سويدي ، بشدة ، واصفين إياها بالعمل اللاعقلاني والفردي ، فيما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات والقيم الإنسانية الرفيعة.

المجتمعون عبروا كذلك عن تعاطفهم العميق مع ذوي ضحايا ومتضرري الزلزال الذي ضرب صباح اليوم تركيا وسوريا وعدد من دول الشرق الأوسط.