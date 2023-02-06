صحة كوردستان تعلن حالة “التأهب” خشية تكرار الهزات الأرضية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، حالة “التأهب” تحسباً لهزات أرضية ارتدادية.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، في بيان “لحسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في اقليم كوردستان بسبب الهزة الأرضية التي ضربت الإقليم اليوم”.

‏وأضاف “فرق الطوارئ الخاصة بالوزارة دخلت حالة التأهب استعداداً لأي طارئ”.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4.17 (01.17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم، وامتد الزلزال ليضرب عدة مدن سورية.